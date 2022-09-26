Москва, , 15:35 — REGNUM Рэпер Птаха заявил, что собирается принять участие в частичной мобилизации и отправиться в зону проведения специальной военной операции. Об этом 26 сентября сообщил лейбл «ЦАО Records».

Птаха Platonova Alina

«Я не буду тем самым слабым звеном в своем роду. Мой прадед дошел до Берлина и вернулся обратно. Я не буду позорить свой род», — высказался Птаха. «Я так же, как и все, пойду и буду воевать. Без малейшего желания это делать, но для меня очень важно, меня воспитали так, что мужчина — это не просто особь мужского пола. Это определенные черты характера, склад ума, метод решения вопросов», — объяснил артист.

Ранее Птаха (Давид Нуриев) в одном из интервью рассказал, что получает угрозы от представителей киевского режима за свою политическую позицию. «Это пишут украинцы: «Мы тебя найдём, мы тебя убьём. Будь ты проклят, чтобы твои дети сдохли»… Мне смешно на это смотреть, потому что люди сидят в интернете. Если ты такой герой, бери автомат и иди воюй», — прокомментировал он.

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