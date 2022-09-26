Донецк, 26 сентября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, сообщили 26 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:45 (совпадает с мск) — н. п. Дылеевка — н. п. Горловка (Калининский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 26 сентября боевики ВСУ обстреляли Минеральное и Зайцево в Донецкой Народной Республике.

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