Москва, , 15:33 — REGNUM Новые факты военных преступлений киевских нацистов против мирных жителей республик Донбасса зафиксируют и расследуют российские следователи. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

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Уточняется, что ранее при обстреле ВСУ Петровского района Донецка получила ранение женщина, а при обстреле Горловки — мирная жительница двое её детей 2009 и 2017 годов рождения.

Также указывается, что в результате сброса бандеровцами запрещённых противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток» над Кировским районом Донецка на них подорвалась женщина 1963 года рождения.

При этом отмечается, что при обстреле киевскими боевиками города Красный Лиман есть жертвы среди мирного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава Башкирии Радий Хабиров вручил воину почетную грамоту республики.