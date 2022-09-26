Москва, 26 сентября 2022, 15:33 — REGNUM Решение российских властей сократить расходы на утилизацию мусора может в будущем вызвать определённые последствия, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
Как сообщало ИА REGNUM, российские власти в 2023–2024 гг. планируют сократить затраты на обращение с отходами в 2,1 раза до 12,5 млрд рублей. Это следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2023–2025 гг.
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