Москва, 26 сентября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Решение российских властей сократить расходы на утилизацию мусора может в будущем вызвать определённые последствия, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

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«Проблема с мусором актуально уже ни один год. Однако в связи с ситуацией сейчас пересматриваются все расходные части.

При этом необходимо помнить, что проблемы с мусором влияют на окружающую среду и здесь встаёт вопрос климатической повестке и ее реализации», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти в 2023–2024 гг. планируют сократить затраты на обращение с отходами в 2,1 раза до 12,5 млрд рублей. Это следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2023–2025 гг.

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