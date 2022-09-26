Херсон, 26 сентября, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Бойцы подразделения «Листань» казачьего отряда «Дон» остановили наступление ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщил в своём телеграм-канале 26 сентября атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья Николай Дьяконов.

Skwrz.ru Казачий отряд «Дон»

В период с 10 по 25 сентября казаки остановили наступление войск ВСУ под Александровкой Херсонской области. В результате боёв уничтожены рота противника и четыре БМП. Враг отступил, укрываясь от артиллерийского огня казаков.

В населённом пункте Кисилёвка в ходе боя уничтожены танк ВСУ и рота солдат, а также подавлены огневые точки противника.

ИА REGNUM сообщало, что сегодня более 7 тыс. казаков России ведут борьбу с киевскими боевиками на Харьковском, Запорожском, Херсонском, Донецком направлениях.