Чебоксары, 26 сентября, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Из Чувашии 26 сентября отправлены призывники, первыми попавшие под частичную мобилизацию. В Чебоксарах в числе провожающих был глава администрации города Денис Спирин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

26 сентября первые мобилизованные из Чувашии, пребывавшие в запасе, отправлены в воинские части. Региональные власти отмечают, что они будут обеспечены питанием в дороге, а после прибытия их поставят на учёт на довольствие и обеспечат «всем необходимым».

Первые мобилизованные призваны из трёх муниципальных образований, в том числе из Чебоксар.

«Мы защищаем русских людей, которые восемь лет не знают мирной жизни. На призывной пункт пришли те, у кого есть опыт и навыки и кто уже принёс присягу», — написал в телеграм-канале глава администрации Чебоксар Денис Спирин, который посетил военкомат и проводил первую группу мобилизованных.

По его словам, призывники пройдут военные сборы в Ульяновске с получением военно-учётных специальностей.

Сити-менеджер так сообщил, что в числе призванных — депутат городского собрания депутатов Чебоксар Юрий Богданов, который считает правильным быть «в числе первых призванных», так как он является народным избранником. Солидарен с депутатом его помощник Дмитрий Смирнов, который так же заявил о готовности «к выполнению задач, поставленных нашей Родиной».

«Пожелал чебоксарским парням с честью выполнить свой служебный долг и вернуться домой в таком составе, в каком их сегодня проводили. Удачи вам! Победа будет за нами!» — добавил Денис Спирин.

Чувашские власти отмечают, что по мере формирования новых команд мобилизованных их отправка в воинские части будет продолжена.

Напомним, что глава Чувашии Олег Николаев взял на личный контроль все жалобы на незаконный призыв, которые поступают в рамках проведения частичной мобилизации. С каждым подобным обращением власти обещают разбираться оперативно и индивидуально.

Подробнее: Глава Чувашии взял на личный контроль все жалобы на незаконный призыв

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель республики Олег Николаев подтвердил, что «есть моменты и инциденты», когда должностные лица не проявляют «должным образом» внимательность при проведении частичной мобилизации. И предупредил о привлечении к ответственности тех, кто попытается «любыми путями выполнить так называемый «план», закрывая глаза на отсутствие у призываемого боевого опыта, наличие у него инвалидности или родственников на иждивении».

Подробнее: Глава Чувашии подтвердил поступление жалоб на незаконный призыв