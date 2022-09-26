Красногорск, 26 сентября 2022, 15:30 — REGNUM Процесс референдума о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на расположенных в Подмосковье участках для голосования должен пройти без серьезных нарушений. Об этом 26 сентября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.
По его словам, голосование на территории области пройдет в строгом соответствии со всеми стандартами.
«Сегодня уже четвертый день, как идет референдум. У нас в Московской области открыты участки для голосования, также есть выездное голосование. Я не сомневаюсь, что референдум пройдет в соответствии со всеми стандартами», — сказал Воробьев.
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