Красногорск, , 15:30 — REGNUM Процесс референдума о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на расположенных в Подмосковье участках для голосования должен пройти без серьезных нарушений. Об этом 26 сентября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Митинг в поддержку референдума. 2014 Александр Куликов © ИА REGNUM

По его словам, голосование на территории области пройдет в строгом соответствии со всеми стандартами.

«Сегодня уже четвертый день, как идет референдум. У нас в Московской области открыты участки для голосования, также есть выездное голосование. Я не сомневаюсь, что референдум пройдет в соответствии со всеми стандартами», — сказал Воробьев.

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