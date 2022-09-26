Красногорск, 26 сентября, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Процесс референдума о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на расположенных в Подмосковье участках для голосования должен пройти без серьезных нарушений. Об этом 26 сентября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Александр Куликов ИА REGNUM Митинг в поддержку референдума. 2014

По его словам, голосование на территории области пройдет в строгом соответствии со всеми стандартами.

«Сегодня уже четвертый день, как идет референдум. У нас в Московской области открыты участки для голосования, также есть выездное голосование. Я не сомневаюсь, что референдум пройдет в соответствии со всеми стандартами», — сказал Воробьев.