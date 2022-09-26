Кострома, 26 сентября, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В Костроме 15-летний юноша, управлявший автомобилем, получил серьёзные травмы при столкновении с электроопорой. Об этом сообщает управление МВД по региону. Его доставили в больницу.

Пресс-служба УМВД Место аварии

Дорожно-транспортное происшествие случилось 25 сентября в 19.20 в садовом товариществе «Березка», расположенном в границах города.

Как следует из показаний свидетелей, автомобиль двигался по дорогам товарищества с большой скоростью. Затем водитель не справился с управлением и врезался в столб. Как выяснилось, молодой человек был пьян.

Интересно, что регистрация автомобиля, за руль которого сел подросток, была прекращена в мае этого года. ГИБДД проведёт административное расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.