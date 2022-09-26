Париж, 26 сентября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Французское государство намерено занять 270 млрд евро на финансовых рынках в 2023 году, что является рекордом после 260 млрд евро в 2021 и 2022 годах, передает BFM TV.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

В 2023 году государство должно найти 305,5 млрд евро. Есть вероятность, что Франция больше не сможет рассчитывать на предупредительные денежные средства.

Сокращение государственного дефицита, который должен быть сокращен со 172,6 млрд евро до 158,5 млрд евро в 2023 году также компенсируется необходимостью продления предыдущих кредитов со сроком погашения в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, долг Франции должен превысить 60 млрд евро в 2023 году.

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