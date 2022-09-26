Бишкек, 26 сентября, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Президент Садыр Жапаров приказал министру обороны мобилизовать «резервную роту» из граждан, которые пишут в соцсетях о том, что власти Киргизии «убрали пограничные заставы и отдали киргизские земли Таджикистану». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.

President.kg Президент Киргизии Садыр Жапаров

«Президент поручил выдать им оружие и заставить их служить в Баткене до окончания работ по делимитации и демаркации. Если они увидят, что мы передали землю, то пусть точно скажут какую», — заявил чиновник.

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По его словам, киргизские и таджикские погранзаставы законсервировали из-за того, что они расположены очень близко друг от друга.

«Из-за этого зачастую на местах возникали конфликты, которые перерастали в большие столкновения. Стороны пришли к мнению, что для предотвращения приграничных конфликтов, нужно закрыть погранзаставы. Они не откроются, пока не завершатся работы по делимитации и демаркации границы», — подытожил пресс-секретарь президента.

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