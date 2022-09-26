Москва, , 15:26 — REGNUM Мировой энергетический кризис никуда не отступил, все энергоресурсы по-прежнему востребованы, в то числе и уголь, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для России пока просто изменился вектор поставок с Запада на Восток. В первую очередь речь идет о Китае, который является лидером как по добыче бурого угля, так и по его потреблению, которое оценивается более чем в 4 млрд тонн в год.

Объемы импорта Китая постоянно растут. При этом российский уголь является достаточно востребованным. Рост спроса на него наблюдается еще с 2020 года. Причин здесь несколько.

Во-первых, он более качественный по сравнению с американским или австралийским. Во-вторых, географическая близость к основным рынкам сбыта существенно позволяет сократить транспортные издержки.

Кроме того, в дело вмешивается политическая напряжённость, присутствующая в отношениях Китая с США и Австралией.

В связи с ростом спроса на уголь, повышение экспортных пошлин на него вместе с увеличением НДПИ может принести в бюджет страны порядка 30 млрд руб., что в нынешних непростых экономических реалиях будет весьма ощутимо», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов России намерено ослабить нагрузку на сталелитейный сектор, но при этом увеличить нагрузку на угольный сектор.