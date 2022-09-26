Тбилиси, , 15:26 — REGNUM Руководство правящей партии «Грузинская мечта» растерялось в сложившейся ситуации, не может определиться, какую политику выбрать в отношении с Россией. Об этом 26 сентября заявил бывший секретарь Совбеза Грузии, член партии «За Грузию» Кахабер Кемоклидзе на телеканале «Палитраньюз».

Грузия и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Проблемой является то, что у власти «Грузинской мечты» на системном уровне нет политики отношений с Россией, — сказал эксперт. — Они действуют хаотично, не знают, что делать, и у меня такое впечатление, что они испуганы».

По мнению Кемоклидзе, власти боятся принимать серьёзные решения в отношении России. Он также считает ошибочным их мнение, что, именно благодаря «Мечте», Грузию не получилось втянуть в войну с Россией.

Напомним, Грузия не стала вводить антироссийские санкции, но исполняет те, что введены западными странами. В то же время вырос поток товаров, идущих через грузинскую территорию в РФ. В оппозиции требуют от властей ввести антироссийские санкции.

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