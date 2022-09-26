Махачкала, 26 сентября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. В Дагестане неизвестные сообщили о минировании зданий 11 судов в ряде городов и районов республики. Из-за информации о возможных терактах были эвакуированы люди из судов в Махачкале и еще в пяти городах, а также в пяти районах, сообщили 26 сентября в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

Телефонный терроризм

«Сегодня в 11 судах Дагестана была проведена эвакуация сотрудников и посетителей после получения угроз о проведении терактов», — говорится в сообщении.

В ряде судов уже проведена проверка, которая показала отсутствие в помещениях взрывоопасных предметов. После этого суды возобновили работу. Напомним, двумя днями ранее проверялась информация о минировании медучреждений в Чечне. Неизвестный телефонный террорист сообщил об угрозе терактов в 50 медорганизациях.