Москва, 26 сентября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. США пытаются диктовать России свою волю через санкции, но их ожидает провал. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 26 сентября в эфире Первого канала.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По его словам, в США должны понять, что Россия никогда не будет прогибаться и подчиняться их диктату.

«Эти попытки бесконечно хвататься за одни и те же приёмы в виде санкций, в виде каких-то ультиматумов, они провалятся и будут проваливаться и дальше, как это происходило до сих пор», — подчеркнул Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, дипломат также заявил, что очередные попытки шантажировать Россию санкциями на фоне проведения референдумов в освобождённых регионах б. УССР не сработают. Санкционный прессинг себя исчерпал концептуально и материально.

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