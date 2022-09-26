Донецк , Ростовская область, 26 сентября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Жители Донецка (Ростовская область) 26 сентября сообщают, что у них пропала сотовая связь. По их словам, пока ни один мобильный оператор не работает. В региональном пресс-центре пояснили, что причина отключения — плановые работы по замене оборудования.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Вышка сотовой связи

«В Донецке и некоторых рядом расположенных пунктах оператором связи выполняются наладочные работы. В ближайшее время связь должна быть восстановлена», — сказано в сообщении.

Напомним, что Донецк расположен на северо–западе Ростовской области на реке Северский Донец и граничит с Краснодонским районом ЛНР. По данным на 1 января 2021 года, численность населения города превышала 46,7 тыс. человек.