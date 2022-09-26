Москва, , 15:39 — REGNUM Летчики отдельного корабельного истребительного авиационного полка объединения ВВС и ПВО Северного флота на палубных истребителях МиГ-29К отработали полёты в условиях ограниченной видимости и отсутствия видимых береговых ориентиров. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Полёты на палубных истребителях МиГ-29К состоялись на одном из военных аэродромов, расположенных в Мурманской области. Полученные задания были отработаны ночью над Кольским полуостровом и Баренцевым морем. Экипажи управляли воздушными суднами по приборам в условиях ограниченной видимости, а также в отсутствие видимых береговых ориентиров. Кроме того, они отработали технику перехвата самолётов условного противника, а также некоторые элементы воздушного боя. Общее количество часов в воздухе составило 15 часов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Северный флот (СФ) ВМФ России провёл учения с высадкой десанта на мысе Челюскин, который является самой северной точкой полуострова Таймыр и Евразии.

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