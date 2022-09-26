Будапешт, , 15:21 — REGNUM Консультации для того, чтобы узнать мнение венгерских граждан об антироссийских санкциях Евросоюза, запустили власти этой страны. Об этом 26 сентября заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своего выступления на заседании парламента.

Виктор Орбан Официальное интернет-представительство президента России

«Сейчас мы запустили национальные консультации, где венгерский народ может напрямую высказать свое мнение о санкциях, (заявить) поддерживают ли они введение новых санкций или нет», — сказал он.

При этого Орбан уточнил, что Венгрия запускает такую процедуру первой из европейских стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти Венгрии никогда не поддержат антироссийские санкции, которые могут создать угрозу венгерской энергетической безопасности.