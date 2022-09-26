Москва, , 15:20 — REGNUM Госдума будет работать над дальнейшей минимизацией риска попадания оружия в руки неадекватных людей, заверил депутат нижней палаты парламента Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Александр Хинштейн Duma.gov.ru

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«Рассчитываю, что в ближайшее время будет принята еще одна наша инициатива, которая вводит новый механизм проверок кандидатов на получение оружия. Он будет проводиться силами ФСБ и МВД. При наличии информации о причастности гражданина к организованной преступности или о его намерениях использовать оружие в противоправных (преступных) целях, эти данные будут передаваться в Росгвардию и станут основанием для отказа в выдаче разрешения», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

Кандидаты, провалившие проверку, не смогут подать повторную заявку в течение года, но сохранят право обжаловать ее результаты в суде и подтвердить ее законность через прокуратуру.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект был принят в первом чтении еще весной 2022 года.

«Дальнейшую работу необходимо выполнить незамедлительно! Наша задача: сделать все, чтобы минимизировать риск попадания оружия в руки сомнительных и неадекватных людей», — подчеркнул Хинштейн.

Утром 26 сентября неизвестный устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске (Удмуртия), после чего покончил с собой.