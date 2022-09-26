* Талибы — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, , 15:20 — REGNUM Источники в уезде Хост-ва-Ференг афганской провинции Баглан сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избили 15 женщин за то, что они вышли на улицу без махрама (мужчины — близкого родственника). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан (сс) ArmyAmber

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собрали этих женщин на уездном рынке, а затем избили их.

По словам источника, в ответ на вопрос радикалов, почему у них нет махрама, женщины ответили, что их мужья либо убиты, либо уехали на заработки в другие страны. Собеседник добавляет, что эти женщины были освобождены через посредничество местных влиятельных лиц и смогли вернуться домой.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее объявили, что женщинам не разрешается путешествовать на большие расстояния без сопровождения махрама.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввели ограничения на поездки женщин в Афганистане, они также приказали туристическим компаниям не продавать билеты на самолёты женщинам без шариатского махрама и поручили властям Кабульского аэропорта не разрешать им вылет.