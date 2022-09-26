Анжеро-Судженск, Кемеровская область, , 15:21 — REGNUM Герои нашего времени живут рядом с нами. Об этом заявил глава Анжеро-Судженского городского округа Кузбасса Александр Рыбалко.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Сегодня на защиту Родины встают добровольцы и те, кто попали под частичную мобилизацию, объявленную в России для победного завершения специальной военной операции», — написал Рыбалко в своём телеграм-канале.

Так, житель города Руслан Хасанов уверен, что «Победа будет за нами».

«На днях мы уходим защищать нашу Родину. Враг будет разбит», — подчеркнул Хасанов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Читайте также: Опубликован указ Путина о частичной мобилизации в России