Анжеро-Судженск, Кемеровская область, 26 сентября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Герои нашего времени живут рядом с нами. Об этом заявил глава Анжеро-Судженского городского округа Кузбасса Александр Рыбалко.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Сегодня на защиту Родины встают добровольцы и те, кто попали под частичную мобилизацию, объявленную в России для победного завершения специальной военной операции», — написал Рыбалко в своём телеграм-канале.

Так, житель города Руслан Хасанов уверен, что «Победа будет за нами».

«На днях мы уходим защищать нашу Родину. Враг будет разбит», — подчеркнул Хасанов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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