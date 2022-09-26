Москва, , 15:18 — REGNUM В настоящее время решающее влияние на курс фунта стерлингов оказывает как укрепление американской валюты, так и экономическая ситуация в самой Великобритании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 сентября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Фунты стерлингов

«Ослабление британской валюты усугубляет рекордный скачок потребительской инфляции до уровня выше 10%, что сдерживает потребительский спрос и сказывается на продажах и прибылях предприятий, — сказала Степанова. — Индексы деловой активности и в сфере промышленности, и в сфере услуг снижаются, что косвенно способствует падению курса фунта. Продолжающийся энергетический кризис, назревание рисков долгового кризиса из-за роста процентных ставок как внутри страны, так и в мире также усиливают тенденцию падения валютного курса фунта стерлингов».

По ее словам, среди немонетарных факторов ускорившейся девальвации британской валюты можно выделить обеспокоенность инвесторского сообщества и зарубежных партнеров Великобритании неопределенностью экономической политики, реализуемой новым кабинетом министров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, укрепление доллара увеличивает риски дальнейшей девальвации британского фунта.

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