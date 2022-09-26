Краснодар, 26 сентября, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в Ижевске.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

«Сложно подобрать слова в этой ситуации. Вся Кубань скорбит и разделяет боль с жителями Республики Удмуртия. Мои глубокие соболезнования родным и близким жертв трагедии. Душевных сил и стойкости семьям погибших», — написал глава Кубани.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённый мужчина утром 26 сентября устроил стрельбу по школьникам в одной из школ Ижевска. Погибли более 10 человек.