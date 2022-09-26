Донецк, 26 сентября, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, сообщили 26 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:38 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 26 сентября боевики ВСУ обстреляли Минеральное и Зайцево в Донецкой Народной Республике.

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