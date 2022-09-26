Самара, 26 сентября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Глава Самарской областиДмитрий Азаров нацелил министерства и ведомства региона на работу в усиленном режиме. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Варвара Захарова ИА REGNUM Здание правительства Самарской области

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Данный вопрос был рассмотрен на оперативном совещании в областном правительстве.

«Понятие оперативности сегодня важно, как никогда, и все наши решения, действия должны быть действительно оперативными в соответствии со складывающейся ситуацией. Поэтому внутренняя мобилизация, которая есть у каждого члена правительства, участников наших оперативных совещаний, конечно же, должна в полной мере передаваться и коллективам ведомств, министерств, подразделений», — приводит пресс-служба его слова.

Сообщается, что Азаров поручил определить график дежурств сотрудников областного правительства, региональных министерств и ведомств для работы в выходные дни до особого распоряжения. График с учетом усиленного режима главе региона должны предоставить на утверждение в течение суток, пояснили в пресс-службе.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что 21 сентября в России началась частичная мобилизация.