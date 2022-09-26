Баткен, Киргизия, 26 сентября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. В сёлах Баткенской области, пострадавших в ходе вооружённого конфликта на киргизско-таджикской границе, оказались разграблены помещения сберегательных касс. Об этом заявил директор регионального представительства Нацбанка Киргизии Акмал Раззаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

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По его словам, многие граждане, находящиеся в приграничных районах республики, не имеют доступа к банковским операциям, поскольку потеряли документы и банковские карты во время эвакуации из зоны боевых действий.

«Основные причины неработоспособности банкоматов и сберкасс это отсутствие электричества и интернета, сгоревшие помещения и здания», — констатировал представитель Национального банка Киргизии.

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