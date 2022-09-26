Москва, , 15:16 — REGNUM Основная цель западных санкций до сих пор не достигнута, поэтому давление на российскую экономику будет продолжаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 сентября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала информацию о том, что страны Запада подготовили новый пакет антироссийских санкций.

Санкции Александр Горбаруков, ИА REGNUM

«Какая часть из предложенного пакета санкций будет одобрена и реализована, сказать сложно. Конкретные решения будут зависеть от лояльности европейских правительств к американским правящим кругам. В любом случае, дальнейший разрыв в торговой, технологической и иных сферах серьезно отразится на обеих сторонах санкционной войны. В свою очередь, в России уже случился разворот на Восток. При усилении давления со стороны западных стран российская экономика быстрее встанет на путь развития в восточном направлении», — сказала Скрыль.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов заявил, что введение новых санкций против России может затормозить ее выход из рецессии.

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