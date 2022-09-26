Москва, 26 сентября, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Возможные санкции и то, как на Западе оценивают референдумы в регионах б. УССР, не сбивает Россию с пути, а только укрепляет её решимость двигаться к цели. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 26 сентября в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

По его словам, кабинеты в ЕС переполнены наиболее оголтелыми деятелями антироссийского толка. Они же возглавляют правительства и партии во многих странах.

«Это нам тоже видно, но это не сбивает нас с пути, это укрепляет нашу твёрдую решимость двигаться вперёд и обеспечить в полном объёме достижение тех целей, которые сформулировал перед нами президент и над которыми работают сейчас все те, кто помогает проводить референдумы», — сказал Рябков.

Говоря о возможности новых санкций, он отметил, что подобный шантаж уже не действует. Санкционный прессинг себя исчерпал концептуально и материально.

Читайте также: США следует «охолонуть», заявили в МИД России