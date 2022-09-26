Москва, 26 сентября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Укрепление доллара увеличивает риски дальнейшей девальвации британского фунта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 сентября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Британские фунты

«Вполне может случиться так, что мы увидим падение британской валюты ниже паритета с долларом до конца 2022 года, так как продолжающееся укрепление курса американского доллара в сочетании с разворачивающимся рецессионным сценарием британской экономики увеличивают риски дальнейшей девальвации для британского фунта, — сказала она. — Ужесточение денежно-кредитной политики Банком Англии путем увеличения ставки неспособно укрепить курс своей валюты. Это осознают рынок и инвесторы, и их сомнения в эффективности действий монетарных властей снижают доверие к британской валюте. На прогноз по курсу фунта стерлингов влияет также много негативных монетарных и немонетарных факторов».

Степанова подчеркнула, что девальвация фунта, продолжающаяся в последние годы на фоне сокращения валютных резервов Соединенного Королевства, крайне негативно сказывается на удержании британской валютой статуса надежной резервной валюты.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов заявил, что британский фунт на фоне продолжающегося роста инфляции будет и дальше слабеть.