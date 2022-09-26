Москва, , 15:14 — REGNUM Британский фунт на фоне продолжающегося роста инфляции будет и дальше слабеть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 сентября заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Фунт Стерлингов

«Основные причины падения курса фунта — это рост инфляции, начинающаяся рецессия и растущая неустойчивость бюджета страны. Госдолг Британии уже составляет 94% от ВВП. Слабый фунт будет новым фактором, который усилит давление на инфляцию и процесс бегства капитала в сильные активы», — сказал Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября фунт стерлингов спикировал до рекордно низкого уровня.

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