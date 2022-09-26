Кабул, 26 сентября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Группа из семи угонщиков автомобилей оказалась в руках полиции в городе Кабуле. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Цитата из к/ф «Первому игроку приготовиться». Реж. Стивен Спилберг. 2018. США Автомобиль

Представитель полицейского управления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в столице Афганистана заявил об аресте группы из семи человек, которые угоняли автомобили в 11-м округе города.

Пресс-секретарь полиции Халед Задран написал в «Твиттере», что четыре автомобиля были найдены и возвращены их владельцам.