Москва, 26 сентября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. На Западе, действительно, есть сходство ситуации с кризисом 1949 годом — тогда резко сокращался спрос, который обеспечивали военные заказы, и одновременно возвращались с фронта миллионы людей, которых нужно было трудоустроить, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Клюкин.

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«С начала же XXI века спрос искусственно подогревался мягкой денежно-кредитной политикой, заключавшейся в низких учетных ставках и скупке облигаций на баланс Центральных банков.

Теперь же эта поддержка резко сократилась, а высокие цены энергоносителей и сырья вызывают сокращение производства.

В ситуации, когда экономика сжимается а инвесторы со своими деньгами бегут в надежные активы, государствам приходится обслуживать долг, получая гораздо меньше доходов от налогов.

Тогда ситуацию помог разрешить «План Маршалла» — США загнали Европу в новые долги, поддержав за счет этого экономический спрос.

Но сейчас долги большинства развитых стран значительно превышают их ВВП, так что выбраться из новой ямы будет непросто», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, рынки государственных облигаций в разных странах мира «находятся на пути к тому», чтобы пережить самые худшие с 1949 года показатели, передавало агентство Bloomberg.

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