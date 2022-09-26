Москва, 26 сентября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Следствию предстоит выяснить, где преступник, открывший стрельбу в школе в Ижевске (Удмуртия), достал оружие, отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Александр Хинштейн

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«Сотрудниками полиции с места происшествия изъято две единицы огнестрельного оружия ограниченного поражения со спиленными номерами, переделанные под стрельбу боевыми патронами и около 200 патронов калибра 9×18 мм. Откуда он взял оружие — будет теперь выяснять следствие», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что преступник, открывший стрельбу в ижевской школе, не являлся владельцем оружия и, следовательно, не состоял на учёте в лицензионно-разрешительных органах Росгвардии.

«Зато он стоял на учёте в ПНД с диагнозом «шизофрения», что автоматически лишало его возможности получить оружие; соответствующий закон мы приняли ещё в прошлом году», — указал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, утром 26 сентября неизвестный устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске (Удмуртия), после чего покончил с собой.