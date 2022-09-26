Станица Зеленчукская, Карачаево-Черкесия, , 15:11 — REGNUM В Карачаево-Черкесии поймали на взятках начальника отдела записи актов гражданского состояния управления ЗАГС по Зеленчукскому району. Чиновник получал до 25 тыс. рублей за справку о нерожденных детях. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, сообщили 26 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Чиновник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В ходе расследования было выявлено два факта получения взятки — в сентября прошлого года и в феврале 2022 года. Двум не знакомым ранее женщинам начальник отдела выдал свидетельства о рождении на несуществующих детей.

«Являясь должностным лицом, выдал за взятку в размере 20 и 25 тысяч рублей двум ранее ему не знакомым женщинам свидетельства о рождении детей, в то время как они детей не рожали», — говорится в сообщении СК по региону .

Это факт установили сотрудники ФСБ и МВД. В настоящее время идет следствие, чиновнику грозит до восьми лет лишения свободы.

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