* талибами — запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, , 15:11 — REGNUM Начальник отдела внешних связей Фронта национального сопротивления Афганистана заявил, что на прошлой неделе фронт смог быстро расширить сферу своей деятельности в афганской провинции Бадахшан. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Али Майсам Назари написал в «Твиттере», что Фронт национального сопротивления в сентябре успешно бросил вызов «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на политической и военной арене.

В прошедшем году основная деятельность фронта была сосредоточена в Панджшере, Андарабе и некоторых частях Тахара. По последним данным, бои между Фронтом сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) идут в провинции Бадахшан, имеются жертвы.

Недавно бывший командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по имени Абдул Хамид во главе своих людей объявил войну «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Яфтали-Сувла.

Радикалы всегда отрицали само присутствие сил Фронта национального сопротивления в провинции Панджшер. Месяц назад Абдул Каюм Закир был назначен командующим войсками талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере и Андарабе. В августе он начал масштабную операцию в провинции Панджшер, в результате которой были убиты два важных командира Фронта национального сопротивления.