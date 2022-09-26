Куала-Лумпур, , 15:11 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб поддержал мирный процесс между Израилем и Палестиной, сообщает CNN Indonesia.

Малайзия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Давняя позиция Малайзии заключается в том, чтобы не поддерживать Израиль ни в одной международной организации до тех пор, пока Палестина не станет независимым государством», — заявил премьер-министр Малайзии.

«Малайзия поддерживает мирный процесс между Израилем и Палестиной, а также прекращение израильской оккупации оккупированных палестинцами территорий», — добавил Исмаил Сабри Якоб.

Ранее премьер-министр Израиля выразил свою поддержку решению о создании двух независимых государств.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии отреагировало на выступление премьер-министра Израиля в ООН.

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