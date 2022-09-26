Будапешт, , 15:10 — REGNUM Венгрия должна готовиться к затяжному конфликту в соседней б. УССР, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в парламенте 26 сентября, резко раскритиковав санкции, введенные Европейским союзом против России, которые, по его словам, ведут к росту цен на энергоносители. Об этом сообщает агентство Reuters.

Виктор Орбан Официальное интернет-представительство президента России

По словам Орбана, санкции ЕС «дали обратный эффект», и поэтому не удивительно, что правительства в Европе падают. Орбан имел в виду победу правых на выборах в Италии, после которых первой женщиной-премьер-министром Италии, вероятно, станет лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони во главе самого правого правительства со времен Второй мировой войны.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал не допустить конфликта между РФ и НАТО, так как последствия открытой конфронтации не нужны ни одной из сторон.

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