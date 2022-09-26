Москва, , 15:08 — REGNUM То ли в Токио не могут уже придумать никаких эффективных санкций против России, то ли начали понимать, что любые санкции, которые окажут на Россию негативный эффект, не менее болезненно повлияют и на японскую экономику, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Клюкин.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«В последний санкционный список включены ряд российских научно-исследовательских структур, часть из которых и без того никогда не имели дел с Японией, а часть выполняли заказы в интересах самих японских заказчиков.

Учитывая позиции Японии на мировом рынке научной аппаратуры и прецизионной техники, казалось бы, решение неприятное. Однако практически все поставки такого оборудования уже были запрещены ещё в предыдущих пакетах ограничений.

Ещё более натужно выглядит запрет поставки товаров, связанных с производством химического оружия. Конечно, под эту категорию можно подвести много чего, но придется ещё доказывать, что это оборудование будет использоваться именно для производства химического оружия.

Впрочем, Россия давно уничтожила свои химические арсеналы, изготовленные, между прочим, без всяких японских поставок», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, санкционные списки обновили власти Японии и внесли в них ещё 21 российскую организацию, связанную с военно-промышленным комплексом.

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