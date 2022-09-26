Москва, 26 сентября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. России и США придётся разгребать завалы в отношениях, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Tasnim News Agency Сергей Рябков

В эфире Первого канала замглавы внешнеполитического ведомства рассказал, что завалы в отношениях России и США придётся разгребать. Однако для этого нужно дождаться утверждения Вашингтоном нового посла в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Рябков напомнил, что доктринальных изменений в вопросе ядерного оружия в России не произошло.