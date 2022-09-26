Сеул, , 15:08 — REGNUM Посол Японии в Южной Корее Коити Аибоси положительно оценил переговоры президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и премьер-министра Японии Фумио Кисиды, состоявшиеся на прошлой неделе в Нью-Йорке. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление посла.

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Данное заявление глава дипломатического ведомства Японии сделал 25 сентября в Сеуле.

По словам посла, встреча, состоявшаяся в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН, продемонстрировала «решительную готовность» Юн Сок Ёля наладить отношения с Токио.

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Аибоси отметил, что президент Южной Кореи и премьер-министр Японии провели «откровенные и содержательные» переговоры.