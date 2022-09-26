Санкт-Петербург, 26 сентября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В Ленобласти состоялось третье судебное заседание о признании факта геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны, на котором свидетелями выступили ветераны и узники концлагерей.

ИА REGNUM Память

Поиском и сопровождением ветеранов на судебные заседания занимаются Волонтеры Победы.

Среди свидетелей — Иван Михайлович Мельников, он родился в 1942 в концлагере у Данцига. Он передал воспоминания своего старшего брата, Владимира Михайловича.

«Вся семья проживала на территории Ленобласти в селе Межно. Брат помнит, как звучали стоны, как скидывали трупы военнопленных в реку Оредеж, как нацисты казнили тех, кто смел их ослушаться. Они вместе с друзьями передавали продукты питания через решетку военнопленным, за это нацисты их били», — рассказал Иван Михайлович Мельников .

Воспоминаниями о жизни в детском концлагере в Вырице поделилась Нина Григорьевна Кожарская. Она помнит, как детей за малейший проступок сажали в карцер — сырой подвал, полный крыс. Также Нина Григорьевна подтвердила, что нацисты брали у детей кровь для своих солдат.

«Да, кровь брали. Помню, как детей куда-то забирали, а потом привозили, бледных, худых, полуживых», — рассказала ветеран.

Подтверждает, что нацисты брали кровь у детей, и Вера Георгиевна Шефтер, ее вместе с матерью, сестрой и братом отправили в концлагерь.

«Нацисты сломали мне жизнь и испортили здоровье. До сих пор у меня на руке остались шрамы после того, как они брали у меня кровь. Только позже я узнала, что у меня первая группа крови, универсальная, которая так нужна была нацистам, поэтому и кормили они меня чуточку лучше. Я помню все: как нас везли, как скот, в вагонах на работы, унижали, издевались. Эти воспоминания со мной навсегда», — рассказала Вера Георгиевна.

Следственный комитет также приобщил к делу уникальный документальный фильм, снятый в Ленинградской области в 80-х годах. Местные журналисты нашли бывших узников детского концлагеря, который в годы войны располагался в посёлке Вырица. Они записали их видеовоспоминания о том, как нацисты мучили, морили голодом и издевались над ними, а многих использовали в качестве доноров крови для немецких солдат.

«Рассказы свидетелей очень тяжело слушать. В зале суда мало кто мог сдержать слез. Трудно себе представить, как нацисты издевались над женщинами, детьми. Как отвозили в концлагеря, унижали, как взрослых и детей покупали, как рабов на рынке, как брали кровь у малышей. Вот, что значит геноцид, вот, что значит нацизм. Вот, против чего мы боремся сейчас. Сегодня в Ижевске неизвестный устроил стрельбу в школе. Он был одет в черную майку с нацистской символикой. Мы помним Аллею Ангелов на Донбассе. Нацизм не должен возродиться», — подчеркнула депутат Госдумы Ольга Занко («Единая Россия»).

В зал суда свидетелей страшных преступлений нацистов сопровождают Волонтеры Победы.

«Наше Движение постоянно оказывает помощь ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе и жителям блокадного Ленинграда. Мы из первых уст слышим, какие зверства творили нацисты в годы войны и знаем, насколько важно для ветеранов признание тех событий геноцидом. Поэтому мы рады сопровождать Героев на заседания и оказывать возможную помощь в проведении суда», — рассказала журналистам Волонтер Победы из Ленинградской области Екатерина Смирнова.

Итоговое заседание суда состоится 10 октября