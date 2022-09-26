Белград, 26 сентября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. С 1999 года (года агрессии НАТО против СРЮ — ИА REGNUM) Сербия не сталкивалась с настолько сильным давлением со стороны мирового сообщества, с каким она сталкивается сегодня. Об этом заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич 25 сентября.

Government.ru Анна Брнабич

По мнению Брнабич, такая реакция вызвана выступлением президента Сербии Александра Вучича на заседании ГА ООН в Нью-Йорке 20 сентября, во время которого сербский лидер «без лишних эмоций выплеснул всю правду в лицо» влиятельным государствам мира.

Премьер-министр отметила, что давление усилилось и после того, как министр иностранных дел Сербии Никола Селакович и его российский коллега Сергей Лавров подписали на полях заседания ГА ООН годовой план консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Брнабич напомнила, что такой документ подписывается между министерствами иностранных дел Сербии и России уже 26 лет, и что он не является юридически обязывающим, поэтому она не видит причин для столь бурной реакции.

«Если бы кто-то из критиков Сербии посмотрел на содержание этого документа, то увидел бы, что в нем не упоминается сфера безопасности и консультации по поводу военного сотрудничества двух стран», — заявила Брнабич телеканалу Pink.

Напомним, что ранее главы МИД Сербии и России Никола Селакович и Сергей Лавров подписали план консультаций на 2023−2024 годы.