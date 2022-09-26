Москва, 26 сентября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Москва не прекращала диалог с Вашингтоном, в том числе по ядерным вопросам, заявил 26 сентября замглавы МИД России Сергей Рябков.

Mid.ru Сергей Рябков

«Мы не прекращали диалог с США, в том числе и по этой тематике», — сказал он в эфире Первого канала, комментируя контакты по ядерным вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков заявил, что линия США на противостояние с Россией становится всё более тревожной.

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