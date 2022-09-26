* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 15:05 — REGNUM В афганской провинции Панджшере талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали более 50 мирных жителей. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Арест Connor Tarter

Согласно источникам, эти люди были арестованы в кишлаках Кохсар, Шанияз и Казихейль уезда Париан по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления Афганистана.

Источники утверждают, что арестованные являются простыми крестьянами и не имеют никакого отношения к Фронту сопротивления.

Отметим, что утром 25 сентября талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нанесли массированный удар по позициям сил Фронта национального сопротивления в уезде Париан.