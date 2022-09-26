Москва, , 15:04 — REGNUM В возрасте 73 лет скончалась художница Елена Елагина скончалась в возрасте 73 лет. Об этом 26 сентября сообщается в Telegram-канале Третьяковской галереи.

Свеча Sammedan

«Умерла Елена Елагина. Это страшная потеря для мира искусства, невосполнимая утрата для художественного сообщества, для круга друзей, которые так любили Елену за талант и доброту, за остроумие и открытость, за интеллигентность и демократичность. Елена была человеком удивительных качеств и необыкновенным художником», — говорится в сообщении.

Отмечается, что две выставки Елагиной в соавторстве со своим супругом, художником Игорем Макаревичем стали важнейшими событиями в истории Третьяковской галереи. Это проекты «В пределах прекрасного» (2005) и «Анализ искусства» (2015).

Елагина родилась в 1949 году в Москве. С 1979 года она была членом группы «Коллективные действия», с 1987 года — членом Клуба авангардистов. В 2000 году стала сооснователем и председателем правления фонда «Художественные проекты».