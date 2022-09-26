Москва, , 15:04 — REGNUM Экономический кризис в США, Великобритании и ЕС на первый взгляд кажется очень похожим. Однако есть очень важные различия, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

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«По сути, рекордная инфляция и в США, и в Западной Европе открывает для них абсолютно разные перспективы. Обвал британского фунта и евро продолжается, усиливая позиции доллара. Это сопровождается сегодня перетеканием денежных средств из европейских юрисдикций в США.

Перспективы энергокризиса подстёгивает перенос энергоемкого производства из ЕС в другие страны миры, западные соседи уже сегодня практически лишись самой перспективной отрасли блокчейн-вычислений и криптомайнинга.

Потери подданные Брюсселя несут по полной программе: ЕС превращается в нетто-экспортера финансов, а качество жизни европейцев уже просело к октябрю почти на 50%.

Цикл экономического кризиса в ЕС только начинается, реальный негативный накал событий придется на последующие два-три года. Промышленное производство идет на спад, рецессия уже на пороге, е ЕЦБ начала ужесточение денежно-кредитной политики.

На фоне усиления падения евро и оттока сотен миллиардов долларов из биржевых фондов ожидаемая рецессия придет раньше срока», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, рынки государственных облигаций в разных странах мира «находятся на пути к тому», чтобы пережить самые худшие с 1949 года показатели, передавало агентство Bloomberg.

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