Вашингтон, 26 сентября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Выступая с речью в ООН, американский президент Джо Байден призвал к единству международного сообщества по изоляции России за начатую ею специальную военную операцию по денацификации бывшей УССР. Тем не менее такое международное единство существовало лишь в мечтах американских официальных лиц, пишет Тед Гален Карпентер в статье, вышедшей 24 сентября в Responsible Statecraft.

Цитата из к/ф «Красота по-американски». Реж. Сэм Мендес. 1999. США Фантазии Лестера Бернема

Байден забыл сказать, что практически все те 40 стран, помогающих киевскому режиму, — члены НАТО или союзники США и зависят от Вашингтона в обеспечении собственной безопасности. Примечательно отсутствие поддержки санкций и других компонентов его политики в отношении Москвы в других странах мира.

В самом начале конфликта исследователь Гудзоновского института Уолтер Рассел Мид отметил, что Вашингтону не удалось расширить антироссийскую коалицию за пределы сети традиционных союзников США.

«На Западе никогда не было такого единства позиций. И редко, когда он находился в такой изоляции», — отметил он, подчеркнув, что против СВО вступают союзники США по НАТО, а также Австралия и Япония едины, тогда как в остальном мире отношение к операции иное.

Хвастовство Байдена по поводу того, что 141 страна собрались вместе, чтобы «безоговорочно осудить» Россию, было некоторым преувеличением. В своем комментарии он ссылался на резолюцию, принятую Генассамблеей ООН 2 марта. Она требовала «немедленного прекращения Российской Федерацией военных действий против» киевского режима, но это была чисто символическая мера, которая не требовала от государств-членов каких-либо действий.

Несмотря на беззубый характер резолюции, пять стран проголосовали против, а 35 стран, в основном на Ближнем Востоке и в Африке, воздержались, что, по словам Карпентера, стало «неприкрытым дипломатическим пренебрежением к Соединенным Штатам», поскольку проще всего было было бы проголосовать за бессмысленный жест и успокоить Вашингтон. То, что более 20% членов ООН выступили против этой меры или воздержались, было признаком сложностей для курса Вашингтона, а не подтверждением глобального единства, поддерживающего этот курс.

С тех пор дела не улучшились. Несмотря на обширное дипломатическое давление со стороны администрации Байдена, ключевые дипломатические и экономические игроки, включая Бразилию, Южную Африку и Саудовскую Аравию, отказались вводить санкции против России. Самое неприятное для Вашингтона то, что в стороне упорно остаются два азиатских демографических и экономических гиганта, Индия и Китай.

Карпентер обратил внимание также на то, что несогласие с позицией Вашингтона наблюдается и среди стран-членов НАТО — в частности, Венгрии и Турции. Кроме того, по меньшей мере десять государств-членов ЕС выступили против введения ценового потолка на поставляемую из России нефть.

По этим, а также ряду других, причинам — в частности, из-за лицемерия Байдена в вопросе применения странами сил за рубежом — очередной призыв Байдена к глобальному единству против России не увенчается успехом.

«Международное сообщество не собирается поддерживать лицемерный крестовый поход Вашингтона», — подчеркнул Карпентер.

Вместо того, чтобы продолжать оказывать сильное давление на сопротивляющиеся страны, чтобы они следовали политике Вашингтона, официальные лица США должны более внимательно и с большим уважением выслушивать критику и возражения, которые те выдвигают. Возможно, иностранные лидеры обнаруживают серьезные проблемы в подходе администрации Байдена, которых не замечают ни президент, ни его советники. Например, маловероятно, что Вашингтон в полной мере предвидел степень влияния России на поставки энергии и продовольствия или масштабные нарушения в мировой экономике, вызванные санкциями под руководством США. Лидерам США необходимо заново научиться искусству дипломатии в отношениях с союзниками и нейтральными странами.

Чиновники администрации также должны отказаться от попыток заставить Россию капитулировать. Такой исход маловероятен, и стремление к этой цели увеличивает риск того, что конфликт в бывшей УССР зайдет в затяжной и очень кровавый тупик. Стратегия Вашингтона должна заключаться в том, чтобы как можно скорее способствовать переговорам между Киевом и Москвой, даже если вероятное урегулирование не будет соответствовать первоначальным целям США и бывшей УССР. Содействие миру будет отражать подлинное, конструктивное глобальное лидерство США.