Москва, , 15:02 — REGNUM Российские студенты на фоне сообщений о частичной мобилизации находятся в подавленном и тревожном состоянии, отметила первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева («Новые люди»).

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. В общей сложности будут призваны 300 тысяч резервистов (чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ). 24 сентября Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для студентов, обучающихся по очной и очно-заочной формам. Сообщалось, что на негосударственные образовательные организации данный указ не распространяется.

«Попросила министра образования перенести экзамены и зачеты, которые на некоторых специальностях проходят осенью. Сейчас многие студенты в крайне подавленном и тревожном состоянии. В таких условиях справедливо дать время на передышку и не накладывать дополнительных трудностей», — отметила Горячева в своем телеграм-канале.

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